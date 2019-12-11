Спасти историю: на Виннитчине селяне своими силами восстанавливают дворец графа Шереметьева (видео)

Жители Тимановка взялись спасать имение, чтобы его не разрушили ветер и дождь.

В Винницкой области местные жители сами взялись восстанавливать историческое здание, которому уже более 200 лет. Речь идет о поместье графа Шереметьева в селе Тымановка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, в графском дворце штукатурка попадала, крыша прогнила, а помпезные лестницы просто рассыпались. Как рассказал житель Тымановки Николай Бобик, местные жители сами рубят и косят коряги, штукатурят, перекрывают крышу. Делают все это они собственными силами и средствами, от государства пока никакой помощи.

Тымановскому дворцу более 200 лет, в нем когда-то жил граф Шереметьев. О панском величии сейчас здесь напоминают лишь колонны, остатки графского герба и лепнина.

Спасать имение взялись селяне: скинулись деньгами на шпатлевку, гвозди и краску. Своими силами латают имение, чтобы его не разрушили ветер и дождь.

В Тымановку часто приезжают туристы, ведь вокруг дворца еще есть 27 га парка.

В сельсовете отмечают, что деньги на ремонт неоднократно просили у государства, но ответ всегда один – это памятник местного значения, поэтому содержать его должна община. Из бюджета сельсовета средств хватает на содержание троих охранников и одного садовника.

Чтобы собрать средства, селяне планируют устраивать на территории усадьбы благотворительные художественные фестивали.