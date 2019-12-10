Обнародован рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний ноября
21:38, 10 декабря 2019Новости туризма
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По данным Мининфраструктуры, наиболее пунктуальной украинской авиакомпанией стала компания, которая приостановила полеты.
Украинские авиакомпании вовремя выполнили почти 85% рейсов / фото УНИАН
Названы самые пунктуальные авиакомпании в Украине по итогам ноября.
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Рейтинг самых щепетильных авиакомпаний обнародовало Министерство инфраструктуры Украины.
По данным министерства, на первом месте оказалась Atlasjet Ukraine - "дочка" турецкой Atlasglobal (как известно, обе компании временно остановили полеты с 26 ноября).
Как сообщается, 92,3% рейсов из 13 были отправлены компанией своевременно (без опозданий или с опозданием, которое не превышает 20 минут).
Второе место заняла авиакомпания Bravo. На третьем - отечественная компания Windrose.
Рейтинг найпунктуальніших авиакомпаний ноября / mtu.gov.ua
Отмечается, что вообще 84,7% рейсов украинских и 86,8% иностранных авиакомпаний выполнено вовремя.
Рейтинг найпунктуальніших авиакомпаний ноября / mtu.gov.ua
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