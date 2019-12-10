Обнародован рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний ноября

По данным Мининфраструктуры, наиболее пунктуальной украинской авиакомпанией стала компания, которая приостановила полеты.

Названы самые пунктуальные авиакомпании в Украине по итогам ноября. Читайте такжеХарьковский аэропорт отменяет рейсы из-за тумана Рейтинг самых щепетильных авиакомпаний обнародовало Министерство инфраструктуры Украины. По данным министерства, на первом месте оказалась Atlasjet Ukraine - "дочка" турецкой Atlasglobal (как известно, обе компании временно остановили полеты с 26 ноября). Как сообщается, 92,3% рейсов из 13 были отправлены компанией своевременно (без опозданий или с опозданием, которое не превышает 20 минут). Второе место заняла авиакомпания Bravo. На третьем - отечественная компания Windrose. Отмечается, что вообще 84,7% рейсов украинских и 86,8% иностранных авиакомпаний выполнено вовремя.

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