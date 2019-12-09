2% от стоимости номера: с нового года туристы в Турции будут платить налог на проживание в отелях

Представители туристической отрасли страны раскритиковали такое нововведение, которое, по их мнению, может отпугнуть туристов.

В Турции вступил в силу закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на TourismGuncel.

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Налог вводится с 1 января 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года — 2%. В бюджет налог будут уплачивать гостиницы, пансионаты, гостевые дома и другие места, которые принимают туристов. Налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

Парламент Турции принял законопроект в середине ноября. Ранее по инициативе министерства финансов обсуждался ввод в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1% до 6% стоимости номеров в бюджет. Позже парламентская комиссия решила переложить налог на туристов и изменить его ставку.

Представители туристической отрасли страны раскритиковали такое нововведение, которое, по их мнению, может отпугнуть туристов.