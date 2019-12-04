Автобусная компания Flixbus запустит рейсы из Одессы в Прагу и Пльзень

Перевозки немецкая Flixbus будет осуществлять совместно с украинским автобусным перевозчиком Regabus.

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе - немецкая компания FlixBus и украинский автобусный перевозчик Regabus с 11 декабря запустят перевозки по маршруту Одесса-Прага-Плзень (Чехия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил гендиректор компании FlixBus в Польше и Украине Михал Леман на пресс-конференции.

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«Нам очень приятно начинать сотрудничество с таким надежным перевозчиком как Regabus. Мы запускаем новый маршрут Одесса-Прага-Плзень», - сказал он.

По словам Лемана, автобусы по этому направлению будут направляться в зеленой ливрее компании Flixbus, что означает соответствие стандартам компании.

«Запуск первой зеленой линии - очень большой шаг. Зеленая линия означает наличие всех стандартов Flixbus. В частности, подготовка водителей, наличие розеток, а также автобусы с экологическим стандартом «Евро-6», - сказал он.

Леман сообщил, что во время следования автобус будет проходить такие города, как Умань, Хмельницкий, Львов, Краков (Польша).

«Также, можно будет делать пересадки. Компания Flixbus предоставляет пассажирам такую возможность», - отметил он.

Леман также сообщил, что до 8 декабря билеты на период путешествий с 11 по 15 декабря и с 28 января до 28 февраля 2020 года можно купить за 99 грн.

По его словам, в 2020 году компания FlixBus планирует развивать автобусные перевозки внутри Украины и открывать новые маршруты в страны Балтии, в частности Литвы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года FlixBus и автобусный перевозчик Gunsel запустили совместные перевозки с Киева до Варшавы, Праги и Вроцлава.