В аэропорту «Одесса» из-за тумана отменяют и задерживают рейсы

Некоторые рейсы перенаправлены в другие аэропорты.

Международный аэропорт «Одесса» из-за тумана изменил график приема и отправки самолетов.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

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В частности, перенаправлены в другие аэропорты самолеты: компании SkyUp из Шарм-Эль-Шейха, ожидавшийся в 8.35, WzzAir и Ryanair из Венгрии - Будапешта и Польши - Катовице (оба - 9.50) и МАУ из Борисполя (10.50).

Не прибыл еще один рейс из Катовице (9.05).

Отменен рейс компании Turkish Airlines из Стамбула (Турция), ожидавшийся в 9.00.

Кроме того, задерживаются борты Turkish Airlines из Стамбула (14.10), Варшавы (Польша,14.10), Берлина (Германия, 15.35), Минска (Беларусь, 13.40).

О судьбе остальных рейсов пока неизвестно.

Также отменен один рейс из Одессы на Стамбул (10.50).

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.