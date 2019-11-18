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В Одессе из-за сильного тумана изменили график приема и отправки самолетов

11:52, 18 ноября 2019
Новости туризма
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В Одессе сильный туман / portal.lviv.ua

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Об этом УНИАН сообщили в аэропорту, отметив, что изменения в графике вызваны сильным туманом.

В частности, перенаправлен в другой аэропорт самолет авиакомпании МАУ, ожидавшийся в 04.20 из Тель-Авива (Израиль). Задерживаются два борта этой же компании из «Борисполя», которые должны были приземлиться в 09.00 и 10.50.

На час задержался самолет Turkish Airlines из Стамбула (Турция, 09.00)

Кроме того, уже известно, что борт Czech Airlines из Одессы в Прагу (15.00) вылетит с опозданием.

О судьбе остальных рейсов пока неизвестно.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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Теги: #туман#аэропорт Одесса#задержка рейсовпогода в Одессе