В Одессе из-за сильного тумана изменили график приема и отправки самолетов

В частности, задерживаются два самолета из «Борисполя», на час опоздал борт из Стамбула, а рейс из Тель-Авива перенаправлен в другой аэропорт.

Международный аэропорт «Одесса» из-за сильного тумана изменил график приема и отправки самолетов.

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Об этом УНИАН сообщили в аэропорту, отметив, что изменения в графике вызваны сильным туманом.

В частности, перенаправлен в другой аэропорт самолет авиакомпании МАУ, ожидавшийся в 04.20 из Тель-Авива (Израиль). Задерживаются два борта этой же компании из «Борисполя», которые должны были приземлиться в 09.00 и 10.50.

На час задержался самолет Turkish Airlines из Стамбула (Турция, 09.00)

Кроме того, уже известно, что борт Czech Airlines из Одессы в Прагу (15.00) вылетит с опозданием.

О судьбе остальных рейсов пока неизвестно.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.