Названы 10 самых прибыльных авиамаршрутов в мире

Больше всего зарабатывает авиакомпания British Airways за рейсы из Нью-Йорка в Лондон.

Компания Official Airline Guide определила 10 самых прибыльных авиамаршрутов в мире.

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Компания вычислила доходы авиакомпаний, которые приносит конкретный рейс за год, передает Экономическая правда со ссылкой на Forbes. При составлении рейтинга учитывался период с апреля 2017 года по март 2018 года.

Больше всего зарабатывает авиакомпания British Airways за рейсы из Нью-Йорка в Лондон – $1,04 млрд в год.

На втором месте Qantas Airways:компания зарабатывает $855 млн ежегодно за рейс Мельбурн-Сидней. На третьей строчке – рейс Лондон-Дубай от Emirates, который приносит $819 млн.

Далее идут: Singapore Airlines: Лондон-Сингапур, $710 млн; American Airlines: Лос-Анджелес-Нью-Йорк, $698 млн; United Airlines: Сан-Франциско-Ньюарк, $688 млн; Cathay Pacific Airways: Гонконг-Лондон, $632 млн.

Замыкают десятку лидеров рейтинга: Qatar Airways: Лондон-Доха, $553 млн; Air Canada: Ванкувер-Торонто, $552 млн; Singapore Airlines: Сидней-Сингапур, $544 млн.