Украинские санатории в следующем году ждет ребрендинг: хотят на 50% увеличить продажи путевок

К системе профсоюзных санаториев ЗАО «Укрпрофздравница» сегодня входят 45 санаторных заведений по всей территории Украины.

Система профсоюзных санаториев ЗАО «Укрпрофздравница» заявляет о начале управленческой реформы с целью вывести Украину на лидирующие позиции мирового рынка медицинского туризма.

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Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета «Укрпрофздравницы» Владимир Саенко, передает пресс-служба Центра развития туризма Украины.

По его словам, уже со следующего года большинство санаториев ждет ребрендинг, будет разработан единый корпоративный стиль, введена система онлайн-бронирования. Кроме того, все санатории с 2020 года переходят на единые международные стандарты финансовой отчетности, что позволит максимально прозрачно показывать расходы и доходы всех предприятий, входящих в систему «Укрпрофздравницы».

«В следующем году наша задача - на 50% увеличить продажи путевок в наши санатории, что значительно увеличит их доходность, а также повысить на 100% заработную плату сотрудникам», - сообщил Владимир Саенко.

Сообщается, что стратегической задачей «Укрпрофздравницы» станет введение новых оздоровительных продуктов, которые будут предлагаться санаториями отдыхающим и выход на новые международные рынки продаж.

Отметим, что к системе профсоюзных санаториев ЗАО «Укрпрофздравница» сегодня входят 45 санаторных заведений по всей территории Украины.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, по мнению профильных экспертов, развитие медицинского туризма позволит увеличить количество иностранных пациентов в Украине в два раза.