Авиакомпания «Мотор Сич» зимой будет регулярно летать только из Запорожья в Киев и Минск

Авиаперелеты между Запорожьем и Минском будут выполняться 4 раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания «Мотор Сич» в зимний период будет осуществлять регулярные рейсы только по маршрутам Запорожье-Киев и Запорожье-Минск.

Об этом сообщила компания на странице в Facebook.

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"В связи с оптимизацией работы в зимний период 2019/2020 года, авиакомпания "Мотор Сич" будет осуществлять регулярные рейсы только по маршрутам Запорожье-Киев и Запорожье-Минск», - говорится в сообщении.

Рейсы из Запорожья в Киев будут выполняться с понедельника по пятницу в 07:20 и в 17:50. Вылеты из Киева в Запорожье - с понедельника по пятницу в 10:50 и в 20:00.

По субботам рейсы будут из Международного аэропорта «Запорожье» в 08:30, а обратно из Киева в 11:30.

По воскресеньям вылет из Запорожья в 17:50, а обратные рейсы из Киева в 20:30.

Авиаперелеты между Запорожьем и Минском будут выполняться 4 раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Международного аэропорта «Запорожье» в будние дни в 06:45, а прибытие в аэропорт «Минск» в 10:00.

«По воскресеньям вылет из Запорожья в 07:45, а рейсы из Минска - в 15:00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания "Мотор Сич" ранее объявила об отмене большей части своих рейсов из Киева в Одессу и Львов, и намерена сосредоточиться на выполнении полетов из Запорожья.