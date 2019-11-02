Лоукостер WizzAir вернулся с рейсами в Одессу

WizzAir прекратил осуществлять рейсы в Одессу в 2008 году из-за отсутствия нужной взлетной полосы на аэродроме.

Вечером 1 ноября венгерский лоукостер Wizz Air после длительного перерыва совершил рейс в международный аэропорт Одессы.

Об этом сообщает Думская.

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Сообщается, что Wizz Air прекратил осуществлять рейсы в Одессу в 2008 году из-за отсутствия нужной взлетной полосы на аэродроме.

Сейчас в аэропорту полоса есть, но не введена в эксплуатацию. Лоукостер вернул рейсы и начинает летать на старой полосе.

Сегодня, 2 ноября, авиакомпания открывает рейс «Берлин – Одесса – Берлин», далее стартуют рейсы из Одессы в Будапешт, Гданьск, Катовице и Братиславу.

По информации администрации аэропорта, во время первого рейса в Одессу прилетели 156 пассажиров из польского Вроцлава.

Рейсы по всем направлениям будут осуществляться дважды в неделю: Вроцлав – в понедельник и пятницу, Гданьск и Катовице – по вторникам и субботам, Будапешт и Братислава – по средам и воскресеньям.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 года на рейсах из/в Украину венгерский лоукостер Wizz Air перевез 1,8 миллиона пассажиров.