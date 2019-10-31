Авиакомпания airBaltic устроила масштабную распродажу на рейсы до лета 2020 года

В настоящее время airBaltic предлагает прямые авиарейсы в Ригу из Киева, Одессы и Львова, а также немало вариантов перелетов с пересадками в Европу, акция действует при покупке билетов в период с 29 октября по 12 ноября 2019 года.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу на все направления до июня 2020 года.

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Согласно информации на сайте авиакомпании, акция действует при покупке билетов в период с 29 октября по 12 ноября 2019 года. Распространяется она на рейсы, которые будут выполняться с 7 ноября 2019 года по 3 июня 2020 года.

Из Украины airBaltic предлагает прямые рейсы из Киева, Одессы и Львова в столицу Латвии - Ригу. Так, самые дешевые предложения из Киева стартуют от 59 евро в одну сторону или от 89 евро в обе стороны, из Львова - от 49 евро в одну сторону, из Одессы - от 69 евро в одну сторону.

Кроме того, авиакомпания предлагает украинским посажирам около 60 предложений рейсов в страны Европы с пересадками по цене от 65 евро. Например, столько стоит перелет из Киева в Стокгольм (Швеция), Биллунд (Дания), Копенгаген (Дания) или Берлин (Германия).

Цены на билеты на рейсы airBaltic внутри ЕС стартуют от 15 евро.

Как сообщал УНИАН.Туризм, авиакомпания airBaltic приостановит на зиму выполнение рейсов из Одессы и Львова в Ригу, а также уменьшит количество перелетов по маршруту Киев-Рига.