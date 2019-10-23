Зеленский в Японии попросил безвиз для украинцев

Помимо того, стороны обсудили привлечение инвестиций в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Японию провел встречу с руководством парламента страны.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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Уточняется, что Зеленский призвал руководство Японии ввести для украинцев безвизовый режим накануне Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

Перед этим спикер нижней палаты японского парламента Тадамори Осима акцентировал, что наслышан об Украине в первую очередь благодаря выступлениям украинских спортсменов и надеется увидеть их на Олимпийских играх.

Также президент Украины поблагодарил японскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

“Верю, что деятельность группы выведет межпарламентский диалог между нашими государствами на качественно новый уровень”, – добавил Зеленский.

Помимо того, стороны обсудили привлечение инвестиций в Украину.

В частности, глава Палаты советников парламента Японии Акико Санто подчеркнула, что в Украине в данный момент зарегистрированы более 40 частных японских компаний.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины с первой леди прибыли с официальным визитом в Японию.

Владимир Зеленский с супругой приняли участие в церемонии интронизации Императора Японии.