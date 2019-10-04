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Сотни раритетных авто под открытым небом: в столичном Музее авиации открыли ретро-выставку (видео)

15:47, 04 октября 2019
Новости туризма
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Теги: #Киев#фестиваль ретро автомобилейпогода в Киеве