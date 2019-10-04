Сотни раритетных авто под открытым небом: в столичном Музее авиации открыли ретро-выставку (видео)

Уникальные старые автомобили представляют для зрителей в Киеве.

В столичном Музее авиации открыли ретро-выставку.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Уникальные старые автомобили представляют для зрителей в Киеве. Журналисты рассказали, сколько продлится фестиваль и какие уникальные экспонаты там есть.