Сотни раритетных авто под открытым небом: в столичном Музее авиации открыли ретро-выставку (видео)
15:47, 04 октября 2019Новости туризма
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Уникальные старые автомобили представляют для зрителей в Киеве.
В столичном Музее авиации открыли ретро-выставку.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Уникальные старые автомобили представляют для зрителей в Киеве. Журналисты рассказали, сколько продлится фестиваль и какие уникальные экспонаты там есть.
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