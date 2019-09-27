В Украине предлагают возобновить прямое авиасообщение с Японией

Также Мининфраструктуры предложило японскому бизнесу принять участие в конкурсе на концессию морских портов Ольвия и Херсон.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил возобновить прямое авиасообщение между Украиной и Японией.

Об этом министр сообщил во время встречи с послом Японии в Украине Такаши Кура, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

Читайте такжеАвиакомпания Uzbekistan Airways с 5 октября запустит прямые рейсы по маршруту Ташкент - Киев

«Министр инфраструктуры Украины отметил необходимость восстановления прямого авиационного сообщения между Украиной и Японией, которое станет не только положительным сигналом для бизнеса, но и будет способствовать развитию туризма», — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.

Также Криклий предложил японскому бизнесу принять участие в конкурсе на концессию морских портов Ольвия и Херсон, а также в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила прямое авиасообщение с Узбекистаном после 5-летнего перерыва.

Накануне украинская авиакомпания SkyUp анонсировала новые внутренние авиамаршруты. Цены на билеты составят 500-600 гривень ($20-24) в одну сторону. Также компания анонсировала запуск авиаперелетов из Киева во Львов за 502 гривни ($20).