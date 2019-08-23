Шри-Ланка отменила для украинских туристов оплату электронного подтверждения путешествия

Решение действует до 31 января 2020 года для туристических поездок.

Правительство Шри-Ланки отменило для украинских туристов плату за электронное подтверждение путешествия.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

Читайте такжеУкраинский лоукостер планирует летать на Шри-Ланку

«Приятная новость для украинских туристов, путешествующих в Шри-Ланку! Правительство Шри-Ланки отменило плату за электронное подтверждение путешествия (Electronic Travel Authorization - ETA) до 31 января 2020 года для граждан Украины, посещающих эту страну с туристической целью», - говорится в сообщении.

Также напоминается, что регистрация для получения ETA осуществляется на портале www.eta.gov.lk.

Как сказано на сайте «Советы путешествующим от консульской службы МИД Украины», граждане Украины, желающие посетить Шри-Ланку с туристической целью, могут оформить туристическую визу сроком действия до одного месяца в международном аэропорту города Коломбо и пограничных пунктах пропуска. В частности, путешествующим необходимо заранее заполнить электронную форму с помощью сети Интернет (www.eta.gov.lk) и получить соответствующее подтверждение. При прохождении пограничного контроля иностранцев могут попросить предъявить обратный билет, дорожные чеки или кредитные карты, а также документы, подтверждающие туристический характер поездки. Туристическую визу можно продлить в Департаменте миграции и иммиграции Шри-Ланки.