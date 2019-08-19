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В "Буковеле" закрыли роупджампинг, где из-за обрыва троса травмировались двое людей

14:06, 19 августа 2019
Новости туризма
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Работа аттракциона прекращена / фото: if.npu.gov.ua

Правоохранители закрыли роупджампинг на курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области после того, как двое человек травмировались в результате обрыва страхового троса.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Отмечается, что на курорте "Буковель" пострадали 21-летняя и 26-летний жители Львовщины. Они упали на пешеходную дорожку и получили травмы из-за обрыва страхового троса.

в настоящее время пострадавшая девушка находится в Яремчанской ЦГБ, а 26-летний парень - в реанимационном отделении Ивано-Франковской ОКБ.

В результате обрыва троса пострадали два человека / фото: if.npu.gov.ua

Работа аттракциона приостановлена. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, на курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области во время прыжка в роупджамперов оборвалась главная веревка, в результате чего травмировались двое людей.

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Теги: #курорт#экстрим