В МИД предупредили украинцев о забастовках в лондонском аэропорту "Хитроу"

В аэропорту "Хитроу" в отдельные дни июля и августа запланированы забастовки, которые могут повлиять на работу аэропорта.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам в отдельные дни июля и августа не пользоваться лондонским аэропортом "Хитроу" в связи с забастовками служб этого аэропорта.

Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины.

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"Службами аэропорта Heathrow (Лондон) объявлено о проведении забастовок, которые могут повлиять на режим работы аэропорта 26, 27 июля и 5, 6, 23, 24 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

"Рекомендуем гражданам Украины использовать другие аэропорты Лондона на днях, если это возможно, а в случае запланированных рейсов из/в аэропорт Heathrow, отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять ваш перелет, а также – служб аэропорта https://www.heathrow.com/)", - заявили украинские дипломаты.

Также сказано, что в случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Великобритании по номеру "горячей линии" +447553483628, адрес электронной почты gc_gb@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту Хитроу установят 3D-сканеры и его пассажирам скоро не надо будет вытаскивать ноутбуки и емкости с жидкостями из своих сумок во время прохождения осмотра.