В аэропорту Хитроу установят 3D-сканеры, способные до мелочей изучить багаж

Аппараты, напоминающие МРТ-сканеры в больницах, моментально предоставляют четкую картину содержимого вашей сумки.

Пассажирам лондонского аэропорта Хитроу скоро не нужно будет вытаскивать ноутбуки и емкости с жидкостями из своих сумок при прохождении досмотра.

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Аэропорт инвестирует 50 млн фунтов в закупку сканеров нового поколения с технологией компьютерной томографии, которые планируется установить в авиагавани.

Аппараты, напоминающие МРТ-сканеры в больницах, моментально предоставляют четкую картину содержимого вашей сумки.

Сотрудник службы безопасности аэропорта сможет подробно рассмотреть и изучить каждый предмет и его внутренности в 3D-изображении, при необходимости поворачивая его в разные стороны.

"Это передовое оборудование не только поддержит безопасность аэропорта новейшими технологиями, но и гарантирует, что наши будущие пассажиры смогут тратить меньше времени на досмотр", - объясняет исполнительный директор аэропорта Хитроу Крис Гартон.

По словам министра авиации Британии Шарлотты Вере, безопасность пассажиров остается главным приоритетом для властей, поэтому "эта программа четко демонстрирует огромное внимание, которое мы уделяем безопасности".

Аналогичные технологии досмотра уже начали использовать в США, в аэропортах Атланты и Чикаго. Администрация транспортной безопасности США рассчитывает установить 300 таких сканеров к 2020 году.

Лондонский аэропорт Хитроу является крупнейшим международным аэропортом британской столицы и седьмым по загруженности пассажирским авиахабом в мире.