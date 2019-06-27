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Зловоние и крысы: в Риме назрел мусорный кризис (видео)

11:25, 27 июня 2019
Новости туризма
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По мнению специалистов, свалки мусора могут навредить здоровью горожан. Из-за неспособности решить проблему городские власти оказались под градом критики.

Мэр публично связала мусорный кризис с вандалами, которые подожгли несколько сотен контейнеров в этом и прошлом году. 

Как сообщал УНИАН, власти Парижа уже объявили оранжевый уровень опасности из-за духоты. 

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Теги: #мусор#свалка#Рим