Зловоние и крысы: в Риме назрел мусорный кризис (видео)
11:25, 27 июня 2019Новости туризма
133 0
Мэр публично связала мусорный кризис с вандалами, которые подожгли несколько сотен контейнеров в этом и прошлом году.
Мусорный кризис в Риме: горожане и туристы жалуются на вонь и кучи хлама
Врачи советуют жителям Рима надевать перчатки перед выбросом отходов в уличные контейнеры и не подпускать к ним детей.
Читайте такжеНа Житомирщине уже целую неделю горит свалка
По мнению специалистов, свалки мусора могут навредить здоровью горожан. Из-за неспособности решить проблему городские власти оказались под градом критики.
Мэр публично связала мусорный кризис с вандалами, которые подожгли несколько сотен контейнеров в этом и прошлом году.
Как сообщал УНИАН, власти Парижа уже объявили оранжевый уровень опасности из-за духоты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter