Зловоние и крысы: в Риме назрел мусорный кризис (видео)

Мэр публично связала мусорный кризис с вандалами, которые подожгли несколько сотен контейнеров в этом и прошлом году.

Врачи советуют жителям Рима надевать перчатки перед выбросом отходов в уличные контейнеры и не подпускать к ним детей. Читайте такжеНа Житомирщине уже целую неделю горит свалка По мнению специалистов, свалки мусора могут навредить здоровью горожан. Из-за неспособности решить проблему городские власти оказались под градом критики. Мэр публично связала мусорный кризис с вандалами, которые подожгли несколько сотен контейнеров в этом и прошлом году. Как сообщал УНИАН, власти Парижа уже объявили оранжевый уровень опасности из-за духоты.

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