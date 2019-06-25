Куда пойти на День Конституции 2019: программа мероприятий в Киеве

В Киеве 28 июня по случаю Дня Конституции Украины состоится ряд праздничных мероприятий.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по случаю праздника запланировано возложение цветов, проведение фотовыставок, показ научно-познавательных фильмов, концерты, пешеходная экскурсия, легкоатлетический пробег и тому подобное.

Согласно плану, 28 июня состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Пилипу Орлику, а также к памятникам и памятным знакам выдающимся историческим деятелям украинского государства во всех районах Киева.

В этот же день организуют пешеходную экскурсию «Владимирский путь Михаила Грушевского».

В Центральном парке культуры и отдыха (возле Арки дружбы народов) 28 июня состоится патриотическое мероприятие «Победа непокоренных».

Торжественные мероприятия по случаю 23-й годовщины Конституции Украины с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности 28 июня состоятся во всех районах столицы.

Кроме того, ко Дню Конституции 20 июня открылась фотовыставка в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость», которая будет работать до 2 июля.

В центральных городских и районных библиотеках стартовал цикл мероприятий, направленных на распространение знаний об истории конституционализма, формирование правовой культуры, воспитание гражданского сознания и уважение к Основному Закону Украины. Мероприятия продлятся мероприятия будут продолжаться до 30 июня.

На Майдане Незалежности (вокруг Монумента Независимости) с 24 июня до 20 августа будет проходить выставка «Столетие некорённых».

26 июня в помещении Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко состоится праздничный концерт «Моя страна - свободная Украина»

На время подготовки и проведения мероприятий в случае необходимости возможны ограничения движения транспорта, а также будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.