На Сумщине готовятся к юбилейному фестивалю исторической реконструкции "Старая крепость"

На юбилейный 10-й фестиваль поступило рекордное количество заявок от реконструкторов из Украины, Молдовы, Чехии, Израиля и Франции.

В городе Тростянец Сумской области 29-30 июня пройдет 10-й фестиваль исторической реконструкции «Старая крепость. Путешествие сквозь века».

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Как сообщил корреспонденту УНИАН Тростянецкий городской голова Юрий Бова, на юбилейный 10-й фестиваль поступило рекордное количество заявок от реконструкторов из Украины, Молдовы, Чехии, Израиля и Франции.

По его информации, фестиваль будет проходить на территории уникального памятника архитектуры XVIII века – крепости «Круглый двор», а участие в нем примут бойцы рыцарских поединков, лучники и демонстраторы средневековой одежды разных эпох, в общем – 552 участники.

«Нынешний фестиваль «Старая Крепость. Путешествие сквозь века» станет одним из самых масштабных фестивалей средневековой культуры в Украине. Гостей фестиваля ждут боевые номинации турнира рыцарских поединков, турнир лучников, поединки мастеров исторического фехтования, ярмарка ремесленников народных промыслов с мастер-классами, костюмированные представления, корчма со средневековыми блюдами. Любой желающий сможет пострелять из лука и арбалета и принять участие в боях со зрителями на спортивном снаряжении», – отметил Бова.

Кроме того, фестивальные дни украсит ярмарка народных промыслов, выступления музыкальных групп и коллектива исторического танца. Присутствующие смогут увидеть фееричное фаер-шоу, показательные выступления арт-театра «Казацкий гарт», конкурс средневекового костюма и другие развлечения.

Согласно программе мероприятия, соревнования рыцарских поединков на фестивале пройдут в номинациях «штурм крепости», «щит-меч», «рапира Ренессанса», бои «5 на 5», «12 на 12», профессиональный бой и тому подобное.

Фестиваль-2019 получил международный статус турнира Buhurt Challenger в номинациях «5 на 5. Мужчины» и «5 на 5. Женщины» от организации Buhurt League. Это означает, что команды, которые зарегистрированы в этом проекте, получат баллы в международном рейтинге.

Для победителей и призеров рыцарского турнира и конкурсов на фестивале будет установлен призовой фонд.

В соответствии с решением Тростянецкого горисполкома, местные льготники, участники антитеррористической операции и операции объединенных сил, тростянецкий дети в возрасте до 6-ти лет, а также дети, относящиеся к льготным категориям (родители которых являются участниками АТО и ООС, из многодетных семей, дети-инвалиды, дети лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы имеют право на свободный доступ на фестиваль, но при себе нужно иметь соответствующие документы.

«А для всех жителей Тростянецкой ОТГ горсовет разработал ощутимую скидку – 50% от стоимости билета. Для этого желающие получили электронную карточку тростянчанина, по которой будет действовать льгота и на другие фестивали, например «Схид Рок», который пройдет в Тростянце 10-11 августа», – подчеркнул Бова.

По информации Тростянецкого городского головы, на фестивале ожидается до 5 тысяч гостей, а из городского бюджета на его проведение выделено минимум средств - лишь на некоторые организационные моменты, поскольку мероприятие является самоокупаемым.

Для гостей фестиваля на берегу озер в урочище Нескучное будет функционировать бесплатный палаточный лагерь с самыми необходимыми удобствами.

Кстати, также УНИАН.Туризм подготовил большую подборку фестивалей, концертов и других развлекательных событий, запланированных в Украине летом 2019 года.