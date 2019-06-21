Львовский аэропорт возобновит обслуживание регулярных рейсов в старом терминале

На первом этапе старый аэровокзал будет принимать прилетевших из Киева пассажиров «Мотор Сич».

Аэропорт Львов с 24 июня возобновит обслуживание регулярных рейсов в старом терминале, который не использовался для этих целей с 2012 года.

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Как сообщили на предприятии, на первом этапе старый аэровокзал будет принимать прилетевших из Киева пассажиров «Мотор Сич». Эта авиакомпания первой согласилась перевести обслуживание своих рейсов в старое здание.

С помощью такого шага в аэропорту Львов хотят увеличить пропускную способность зоны прилета нового терминала, построенного к Евро-2012.

Сейчас зал выдачи багажа в нем имеет только два конвейера, один из которых резервируется для внутренних рейсов, что создает неудобства для прилетевших пассажиров международных рейсов, т.к. их количество значительно превышает число пассажиров внутренних рейсов.

В течение 2-3 недель аэропорт Львов также рассчитывает начать обслуживание чартерных международных рейсов в старом терминале. Как уточнила avianews.com гендиректор предприятия Татьяна Романовская, в этом случае рейсы будут обслуживаться как на прилет, так и на вылет.

Согласно первоначальному проекту, новый терминал, который в аэропорту Львов строили к Евро-2012, должен был обслуживать только международные рейсы. Позже, в ходе строительства, сделали перепланировку для включения в новый комплекс зоны вылета и прилета внутренних рейсов.

В 2012 году в новый терминал перевели обслуживание вылета и прилета всех регулярных и чартерных рейсов, тогда как старый аэровокзал обслуживал специальные и VIP-рейсы.