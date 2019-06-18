После выхода сериала НВО в Чернобыле ожидают около 100 тысяч посетителей до конца года

В 2018 году чернобыльскую зону посетили 70 тысяч туристов.

Управление туризма Киевской городской государственной администрации рассчитывает принять 100 тысяч посетителей Чернобыля до конца 2019 года.

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Об этом сообщает "Громадське". В 2018 году чернобыльскую зону посетили 70 тысяч туристов. Как сообщил директор одного из турагентств Сергей Иванчук, заказы на летний сезон выросли приблизительно на 40% после выхода пятисерийного мини-сериала.

Согласно информации одного из туристических сайтов, спрос на авиабилеты в Киев вырос на 18% с момента выхода сериала, а приложение Travel Hopper зафиксировало увеличение на 8%.

Уже не впервые массовая культура порождает интерес к локациям, которые ранее были непопулярны.

В апреле 2017 года, после выхода хита Despacito пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси количество поисковых запросов авиаперелетов в Пуэрто-Рико выросло на 58%.

Как сообщал УНИАН, ранее летчик ВСУ приоткрыл секреты съемок сериала "Чернобыль".