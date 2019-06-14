Летчик ВСУ приоткрыл секреты съемок сериала "Чернобыль"

По словам летчика, который был консультантом при создании сериала, американские киношники работали на Киевщине более года назад.

Украинский военный летчик, полковник Олег Михайленко, который был консультантом при создании самого рейтингового сериала HBO «Чернобыль», рассказал, как его просили «держать язык за зубами» относительно деталей съемок сериала.

Об этом он рассказал armyfm.

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“Теперь уже можно рассказать - УНИАН). Пока все серии не увидели свет, нас просили держать язык за зубами. Часть сериала действительно снимали у нас. Результат - невероятный. Они показали правду, которая в данном случае более впечатляющая, чем любая выдумка. Для нашей части - это, действительно, очень близкая история. У нас до сих пор работают люди, имеющие прямое отношение к трагическим событиям 86-го. Бывший заместитель командира части на Ан-30 проводил аэрофотосъемку над Чернобылем в 86 году. Эти кадры стали очень ценными для истории», - рассказал Михайленко.

По его словам, американские киношники работали на Киевщине более года назад. Снимали в течение недели, с самого утра до позднего вечера, а некоторые сцены - даже ночью.

«За советами к украинскому офицеру американцы обращались часто. Он и в авиации разбирается, и о Чернобыльской катастрофе знает не понаслышке, да и с английским проблем не имеет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в 20:45 на «1+1» состоится украинская телепремьера самого лучшего сериала всех времен по версии IMDb «Чернобыль».