Ryanair в октябре откроет еще один рейс из Одессы

Полеты на новом маршруте из Одессы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с 29 октября откроет новое направление из Одессы в польский Гданьск.

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Как сообщает Lowcost Avia, билеты уже в продаже на сайте авиакомпании по цене от €31 в одну сторону и от €63 в две стороны.

Полеты по маршруту будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам. Вылеты из Одессы в 20:45, из Гданьска в 17 часов. Продолжительность полета 2 часа 10 минут.

Ранее УНИАН сообщал, что Ryanair в конце октября намерена открыть новые рейсы из Харькова и Одессы в Познань.

Также с 29-го октября Ryanair анонсировал рейсы из Киева в испанской Валенсии.