Украинцы с 15 мая смогут покупать онлайн билеты на все поезда в Польшу

Кравцов отметил, что пассажиры справедливо сетовали на неудобство сервиса, но «Укрзализныця» максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" с 15 мая запустит онлайн-продажу билетов на все направления в Польшу, тогда как раньше это было доступно только для отдельных рейсов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Онлайн-продажу билетов на все направления в Польшу запускаем на https://booking.uz.gov.ua. Раньше это было доступно только для отдельных рейсов. Поэтому с 15 мая билеты на весь перечень международных поездов в Польше - на официальном сервисе», - написал он.

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Кравцов отметил, что пассажиры справедливо сетовали на неудобство сервиса, но «Укрзализныця» максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша планируют открыть железнодорожное сообщение между Львовом и Люблином в июне 2019 года, а также планируют запустить поезд Перемышль –Нижанковичи (Львовская обл.).

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.