Первый аэропорт Германии изменил написание названия столицы Украины (фото)

Отныне название украинской столицы будет написано корректно на английском и немецком языках в Мюнхенском международном аэропорту.

Германия присоединилась к информационной кампании #KyivNotKiev, изменив написание названия украинской столицы в международном аэропорту "Мюнхен".

Об этом сообщается на странице генерального консульства Украины в Мюнхене в Facebook.

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"По просьбе Генконсульства Мюнхенский международный аэропорт отныне подает название украинской столицы с корректной транслитерацией на немецком и английском языках! Спасибо руководству аэропорта и всем, кто адвокатирует кампанию #CorrectUA в Германии. Приобщиться может каждый!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало иностранные СМИ скорректировать правописание названия Киева. Известно, что иностранные СМИ, в частности одни из самых популярных, название столицы Украины пишут некорректно, а именно - Kiev. Это подобно звучанию слова в русском языке, однако для передачи названия так, как оно звучит на русском, стоит писать Kyiv. Поэтому МИД призвал пользователей Сети публиковать обращения к иностранным СМИ, указывая с хештегом их название, и добавлять к ним хештеги #KyivNotKiev и #CorrectUA.