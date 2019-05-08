Kyiv not Kiev: два международных аэропорта изменили написание названия Киева

Аэропорт Тиват, в Черногории, и аэропорт Вены в Австрии присоединились к кампании #KyivNotKiev. На табло этих аэропортов заменили латинское название столицы.

Два международных аэропорта начали правильно писать название Киева на своих табло. Об этом сообщили в посольствах Украины в Австрии и Черногории.

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Аэропорт Тиват, в Черногории, и аэропорт Вены в Австрии присоединились к кампании #KyivNotKiev. На табло этих аэропортов заменили латинское название столицы.

Отмечается, что в Венском аэропорту еще в 2016 году начали правильно писать название Одессы, Днепра, Львова и Харькова. А вот Тиват новичок среди мировых аэропортов. В посольстве Украины в Черногории заявили, что этот шаг даст понять украинцам о дружелюбии.