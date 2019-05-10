В Киеве стартует фестиваль "Неделя Австрийского кино"

Кинокартины будут показаны на большом экране под открытым небом - единственном амфитеатре в Украине.

В Киеве сегодня стартует фестиваль "Неделя Австрийского кино".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Австрийского культурного форума в Киеве, фестиваль пройдет 10 -12 мая, в рамках которого кинокартины будут показаны на большом экране под открытым небом - единственном амфитеатре в Украине.

Начало показов состоится в 21.00.

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Ожидается, что церемонию закрытия фестиваля посетят специальные гости: госсекретарь Федерального министерства финансов Австрии Хуберт Фукс и посол Австрии в Украине Гермине Попелле.

Откроет фестиваль историческая драма «Анджело», события которой разворачиваются в Вене начала XVIII века и повествуют об африканском мальчике-рабе, который попадает под опеку графини. Одну из главных ролей в фильме исполнила звезда итальянского кино Альба Рорвахер («Счастливый Лазарь», «Идеальные незнакомцы»). Лента была отмечена национальной премией Austrian Film Award за лучшие костюмы, грим и работу художника-постановщика.

Также в программе - романтическая комедия «Машина любви», в центре сюжета – любовь секс-работника и инструктора по вождению.

И в завершении зрителей ждет подборка лучших работ международного фестиваля мультимедийных искусств ARS Electronica, который ежегодно проходит в австрийском городе Линц и представляет передовые визуальные технологии.

Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

"Неделя австрийского кино" проходит в рамках двустороннего Года культуры, который стремится сблизить креативный потенциал Украины и Австрии.