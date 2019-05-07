Директор аэропорта Ужгород опроверг информацию о закрытии рейса из Киева

Вчера стало известно, что последняя дата, на которую доступны билеты на этот рейс в системе продаж билетов на сайте Мотор Сич - 10 мая.

Информация о том, что авиакомпания Мотор Сич прекращает осуществление авиарейса Киев-Ужгород, не соответствует действительности.

Об этом заявил Uzhgorod.net.ua директор Ужгородского аэропорта Руслан Лііс.

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"Я не знаю, откуда такая информация, но единственное, что могу сказать: она ложная! Наоборот, сейчас мы готовим документы, чтобы осуществлять ежедневные авиарейсы. По поводу продажи билетов, то могу сказать, что пока что предварительная продажа приостановлена, а не прекращена. Как только будут согласованы отдельные вопросы, продажа билетов будет продолжена", - отметил он.

Вчера стало известно, что последняя дата, на которую доступны билеты на этот рейс в системе продаж билетов на сайте Мотор Сич - 10 мая. Местное издание Mukachevo.net написало, что компания прекращает полеты по данному направлению из-за нерентабельности.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "сейчас руководство области, города и аэропорта, народные депутаты, которые действительно болеют за родной край, приложат все усилия, чтобы выстроить эффективный механизм сотрудничества с Мотор Сич".