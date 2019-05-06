Омелян прокомментировал закрытие авиарейса Киев-Ужгород через два месяца после запуска

Министр инфраструктуры отметил, что руководство Закарпатской области приложит все усилия, чтобы выстроить эффективный механизм сотрудничества с авиакомпанией «Мотор-Сич».

Руководство Закарпатской области, города и аэропорта, народные депутаты приложат все усилия, чтобы выстроить эффективный механизм сотрудничества с авиакомпанией «Мотор-Сич», которая прекращает единственные для региона регулярные авиарейсы по маршруту Киев-Ужгород.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Со стороны авиакомпании «Мотор-Сич» абсолютно адекватные требования: коммерческая окупаемость рейсов, реклама этого направления. Поэтому сейчас руководство области, города и аэропорта, народные депутаты, которые действительно болеют за родной край, приложат все усилия, чтобы выстроить эффективный механизм сотрудничества с «Мотор-Сич». Более того, найдут решение для авиакомпаний и пассажиров рейсов. И в этом мы им тоже помогаем", - написал он.

При этом министр отметил, что сегодня многие со злорадством начали обсуждать новость об отмене регулярного авиасообщения Киева с Ужгородом.

«К распространению этой новости с радостью присоединились некоторые политики. Конечно, выборы на носу, гораздо приятнее рассказывать об «измене», чем объяснять, для чего демонтировались плиты из действующего аэропорта, или пролоббировать в государственном бюджете строительство новой взлетной полосы в родном Закарпатье. Хотя бы в том же Мукачево», - написал он.

Омелян отметил, что для возможности принимать рейсы аэропортом «Ужгород» была проделана большая работа.

«Взлет/посадка в аэропорту Ужгорода возможны только с заходом на территорию Словакии. Так случилось, потому что, когда авиацию считали транспортом для богатых или вообще неперспективной, в другом торце взлетной полосы местные чиновники построили частные дома. Чудом не застроили всю полосу. Не успели. После вступления Словакии в ЕС и НАТО разрешение на вход в ее воздушное пространство регулируется уже не только двусторонними, но и этими международными структурами», - написал он.

Омелян отметил, что с целью обеспечения регулярного авиационного сообщения Министерством инфраструктуры была проведена колоссальная работа, и "Украэрорух" впервые из всех агентств - не членов ЕС был сертифицирован Европейским агентством по безопасности полетов, как и аэропорт Ужгорода.

По словам министра, было проведено много переговоров на уровне министерств транспорта, обороны, Госавиаслужбы, премьер-министров и президентов.

Омелян также сообщил, что в аэропорту предусмотрена реконструкция перрона, ремонт привокзальной площади и замена существующего ограждения периметра, а также получение сертификатов эксплуатанта и соответствующих разрешений.

Как сообщал УНИАН, 15 марта аэропорт «Ужгород» в Закарпатской области возобновил работу после трехлетнего перерыва, приняв первый регулярный рейс Киев-Ужгород. Однако, сегодня стало известно, что авиакомпания с 10 мая прекратит выполнение регулярных полетов. Самолеты авиакомпании выполняли рейсы почти два месяца. Самый дешевый билет стоил от 2 тыс. гривень. При этом рейс из Киева в Ужгород осуществлялся с двухчасовой пересадкой во Львове.