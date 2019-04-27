Из-за массовой забастовки пилотов в Скандинавии пострадали десятки тысяч пассажиров

В SAS заявили, что предоставили бесплатное питание пассажирам, которые ожидают альтернативных рейсов в аэропортах по всей Скандинавии.

Из-за массовой забастовки пилотов Скандинавской авиакомпания SAS пострадали десятки тысяч пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пилоты SAS объявили забастовку в пятницу, 26 апреля, когда не удалось достичь договоренностей во время переговоров по заработной плате. Около 70% рейсов авиакомпании были отменены. Забастовка повлияет на около 170 000 пассажиров только за выходные.

Читайте такжеВ Берлине проходит крупная забастовка работников общественного транспорта

"Мы глубоко сожалеем, что наши клиенты пострадали от длительной забастовки пилотов", - говорится в заявлении SAS, опубликованном в субботу. В заявлении сказано, что забастовка продлится до конца выходных.

"Из-за забастовки, по оценкам, пострадают еще 64 000 пассажиров, когда 587 рейсов будут отменены по всей Скандинавии", - говорится в заявлении.

В SAS заявили, что предоставили бесплатное питание пассажирам, которые ожидают альтернативных рейсов в аэропортах по всей Скандинавии. Однако в социальных сетях несколько путешественников пожаловались на то, что им не удалось связаться с отделом обслуживания клиентов авиакомпании.

Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что она не может пойти на 13-процентное повышение заработной платы, которого требуют пилоты, учитывая их и без того "высокую среднюю заработную плату в размере 93 тыс. шведских крон ($9769) в месяц".

Ассоциация пилотов заявила, что рабочие графики, а не заработная плата, были в центре внимания переговоров, поскольку большинство пилотов SAS имеют сменные графики работы.