Вдоль каньонов, пустынь и гор: ТОП-5 самых красивых дорожных маршрутов мира (видео)

В список вошли самые живописные дороги Америки, Австралии и Африки.

Популярный британский туроператор Trailfinders составил рейтинг самых красивых дорожных маршрутов мира.

Лидером в списке стало шоссе №1 в Калифорнии, США. Это главная автомагистраль, которая проходит вдоль тихоокеанского побережья Калифорнии. Океанский бриз будет сопровождать вашу машину все 951 км дороги, а в конце пути рядом раскинутся голливудские холмы.

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Второй в списке – австралийский маршрут вдоль восточного побережья от Сиднея до Брисбена. Он проходит в самых живописных местах Австралии: возле гор и океана. Третью позицию занимает так называемая "Дорога Садов" в ЮАР длиной 300 км. Африканский маршрут проходит мимо заповедников, где устраивают сафари, а также вдоль побережья Индийского океана, где открываются невероятные пейзажи.

На четвертом месте – "Великая океанская дорога" в австралийском штате Виктория. Шоссе длиной 243 км проходит возле горного массива и Австралийской залива. Пятерку лучших дорожных маршрутов замыкает легендарная трасса – Route 66. Она пересекает по диагонали всю территорию США и включает несколько климатических зон. Шоссе 66 имеет длину 4 тысячи км, проходя возле каньонов, пустыни и океана.