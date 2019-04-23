Херсонская "Голландия": на юге Украины зацвело более двухсот тысяч тюльпанов (видео)
13:17, 23 апреля 2019Новости туризма
290 0
Местные жители гордятся своей «Голландией» и делятся в соцсетях яркими фотографиями.
В Любимовку караванами тянутся туристы / скриншот видео ТСН
На Херсонщине зацвело более двухсот тысяч тюльпанов.
Читайте такжеОтдых на "майские": журналисты узнали основные маршруты украинцев (видео)
Как говорится в сюжете ТСН, тюльпаны пяти разновидностей покрывают два гектара поля. Сезон любования цветами продлится всего две недели.
В Любимовку караванами тянутся туристы ради хороших эмоций и красивых фотографий.
Местные жители гордятся своей «Голландией» и делятся в соцсетях яркими фотографиями.
На Херсонщине зацвело более двухсот тысяч тюльпанов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter