Херсонская "Голландия": на юге Украины зацвело более двухсот тысяч тюльпанов (видео)

Местные жители гордятся своей «Голландией» и делятся в соцсетях яркими фотографиями.

На Херсонщине зацвело более двухсот тысяч тюльпанов. Читайте такжеОтдых на "майские": журналисты узнали основные маршруты украинцев (видео) Как говорится в сюжете ТСН, тюльпаны пяти разновидностей покрывают два гектара поля. Сезон любования цветами продлится всего две недели. В Любимовку караванами тянутся туристы ради хороших эмоций и красивых фотографий. Местные жители гордятся своей «Голландией» и делятся в соцсетях яркими фотографиями.

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