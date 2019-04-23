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Херсонская "Голландия": на юге Украины зацвело более двухсот тысяч тюльпанов (видео)

13:17, 23 апреля 2019
Новости туризма
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В Любимовку караванами тянутся туристы / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, тюльпаны пяти разновидностей покрывают два гектара поля. Сезон любования цветами продлится всего две недели.

В Любимовку караванами тянутся туристы ради хороших эмоций и красивых фотографий.

Местные жители гордятся своей «Голландией» и делятся в соцсетях яркими фотографиями.

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Теги: #Херсонщина#тюльпаныпогода в Херсоне