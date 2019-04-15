В ресторанах Парижа вводят штрафы за неявку при бронировании

Убытки мишленовского ресторана от неявки клиентов или слишком поздней отмены брони могут составлять 60–150 тыс. евро в год.

Все больше парижских ресторанов начинают вводить штрафы для клиентов, которые забронировали столик, но затем не явились в назначенный час, подобно тому, как поступают во многих гостиницах.

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Как сообщает The Times, по словам управляющего директора Ассоциации премиальных ресторанов Les Grandes Tables du Monde Николя Шатенье, «посетители даже респектабельных ресторанов нередко отменяют бронь, не имея ни малейшего представления о том, какой экономический ущерб они наносят ресторану», передает kommersant. Он подчеркнул, что убытки мишленовского ресторана от неявки клиентов или слишком поздней отмены брони могут составлять 60–150 тыс. евро в год.

Как заявил в интервью The Times основатель онлайн-сервиса по бронированию ресторанов Zenchef Ксавье Зейтун, «падение выручки может составлять до 25–30%». По его словам, уже 245 парижских ресторанов перешли к системе, при которой клиент вводит данные своей карты при бронировании столика, а ресторан предупреждает клиента, что в случае неявки с нее будет списана определенная сумма. Так, ресторан 58 на Эйфелевой башне предупреждает, что за отмену брони не ранее чем за 60 дней штраф не взимается, но за более позднюю отмену с клиента взимается от 50% до 100% за сумму чека (в данном ресторане клиент выбирает блюда из меню уже при бронировании на сайте). А штрафные санкции исторического ресторана Tour d'Argent составляют от 100 евро до 200 евро.