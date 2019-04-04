Днепр связали с аэропортом Запорожья прямым автобусным рейсом

Рейс будет отправляться из Днепра в 8.00 и из аэропорта Запорожье — в 12.00.

С 3-го апреля начал курсировать прямой ежедневный автобусный маршрут Днепр – аэропорт «Запорожье» – Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба запорожского аэропорта.

Не секрет, что количество рейсов из аэропорта Днепра весьма ограничено, а цена на билеты – очень высока. Поэтому большинство жителей Днепра отправляются за рубеж из аэропортов Киева, Харькова, Запорожья. До последнего времени добраться в международный аэропорт Запорожья можно было с пересадками на маршрутках или же – спецавтобусами от турфирм.

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И вот теперь открыт прямой ежедневный автобусный рейс, график которого подверстан под авиарейсы международных авиакомпаний “Turkish Airlines” и “Pegasus Airlines”: с отправлением из Днепра в 8.00 и из аэропорта Запорожье — в 12.00.

Как отмечают в пресс-службе аэропорта Запорожья, на рейсе работает вместительный автобус повышенной комфортности SCANIA на 55 посадочных мест. Цена взрослого билета (включая багаж) - 200 грн, детский билет (с 3-х до 12-ти лет) – 160 грн.

Первые пассажиры уже оценили удобство такой перевозки и в восторге от нового рейса.