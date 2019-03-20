УЗ не планирует в этом году повышать цены на проезд в поездах

По его словам, вопрос по правилам перевозок находится на финальной стадии в Министерстве инфраструктуры и в Министерстве юстиции.

Акционерная компания "Укрзализныця" не планирует прямую индексацию тарифов на пассажирские перевозки в финансовом плане на 2019 год, но намерена разделить тарифные классы и провести дерегуляцию наиболее дорогого сегмента пассажирских перевозок.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на встрече с журналистами.

"В этом году мы не закладывали прямую индексацию тарифов на пассажирские перевозки. В этом году у нас есть инициатива разделения классов пассажирских вагонов на первый, второй и третий. Я думаю, это произойдет через несколько недель", - сказал он.

Кравцов отметил, что вопрос по правилам перевозок находится на финальной стадии в Министерстве инфраструктуры и в Министерстве юстиции.

"После этого нам будет предоставлена возможность дерегулировать наиболее прибыльный сегмент перевозок - тот, который не имеет влияния на социально незащищенные слои населения, на тех, кто не может себе позволить дорогие билеты", - сказал он.

В качестве примера разделения на классы Кравцов привел поезд сообщением с Мариуполем.

"С 30 марта у нас будет три поезда сообщением с Мариуполем. Этот новый поезд будет состоять из полностью обновленных вагонов. По нашей градации, он будет отнесен к категории "люкс". Там будут более дорогие билеты. При этом он будет преодолевать маршрут быстрее всех. Также, будет поезд категории стандарт, который будет следовать около 16 часов и будет состоять из хороших вагонов. Там будет цена ниже. Также, будет поезд категории эконом со временем в пути более 17 часов с наименее модернизированными вагонами", - рассказал он.

"Поэтому человек сможет выбрать, то что ему подходит", - отметил Кравцов.

Он также сообщил, что по другим направлениям возможна комбинация разных вагонов в составе одного поезда.