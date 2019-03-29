Ryanair начнет летать из Киева в Мадрид почти на месяц раньше

На первом этапе полеты будут выполняться с уменьшенной частотой.

Ryanair почти на месяц сдвинул запуск анонсированных ранее рейсов Киев-Мадрид — с 27 октября на 3 октября.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования лоукостера, пишет avianews.com.

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На первом этапе полеты будут выполняться с уменьшенной частотой - только три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

Рейсы с заявленной изначально частотой, четыре раза в неделю, начнут выполняться с 27 октября.

Одновременно с этим изменятся и дни полетов на понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Ранее УНИАН сообщал, что ирландский лоукостер сообщил об открытии нового рейса из Киева, на этот раз - в солнечную Валенсию.