Ryanair начнет летать из Киева в Мадрид почти на месяц раньше
10:29, 29 марта 2019Новости туризма
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На первом этапе полеты будут выполняться с уменьшенной частотой.
Иллюстрация / REUTERS
Ryanair почти на месяц сдвинул запуск анонсированных ранее рейсов Киев-Мадрид — с 27 октября на 3 октября.
Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования лоукостера, пишет avianews.com.
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На первом этапе полеты будут выполняться с уменьшенной частотой - только три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.
Рейсы с заявленной изначально частотой, четыре раза в неделю, начнут выполняться с 27 октября.
Одновременно с этим изменятся и дни полетов на понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Ранее УНИАН сообщал, что ирландский лоукостер сообщил об открытии нового рейса из Киева, на этот раз - в солнечную Валенсию.
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