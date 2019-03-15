МАУ сокращает время посадки на рейсы

Согласно действующим правилам, пройти на борт можно не позднее, чем за 10 минут до времени вылета.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 31 марта сокращает время посадки на рейсы.

Соответствующую информацию МАУ разместила на посадочных талонах, а также на своем сайте.

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Согласно действующим правилам, пройти на борт можно не позднее, чем за 10 минут до времени вылета, обозначенного в расписании. Но с 31 марта это время сокращается на 5 минут, то есть за 15 минут до отправления задержавшихся пассажиров в самолет уже не пустят.

«Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с обновленными правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа с 31 марта 2019 года посадка на все рейсы авиакомпании МАУ завершаться не за 10 минут, как раньше, а за 15 минут до вылета рейса по расписанию», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 20 марта пассажиры чартерных рейсов авиакомпании МАУ, которые отправляются из международного аэропорта "Борисполь", имеют возможность распечатать посадочный талон в киосках самостоятельной регистрации до начала посадки на рейс, то есть не позже чем за 40 минут до вылета.