Краски китайской весны показали с высоты птичьего полета (видео)

Посмотреть на весеннюю красоту в провинцию приезжают десятки тысяч туристов.

На юго-западе Китая, в провинции Гуйчжоу, сняли яркие кадры весенних цветов с высоты птичьего полета. Цветение растений и плодовых деревьев там в самом разгаре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНародный синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна

«Ярко желтым цветет рапс, а персики и сливы окрашивают местность в белое и розовое. Поэтому сверху горные пейзажи провинции напоминают разноцветные полотна художника», - говорится в сюжете.

Посмотреть на весеннюю красоту в провинции приезжают десятки тысяч туристов. Сезон цветения продлится там до начала апреля, а посетителей уже побывало вдвое больше, чем в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, из-за снегопада и гололеда утром 13 марта в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая было закрыто движение на всех скоростных шоссе.