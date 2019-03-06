«Борисполь» открывает лоукост-терминал: какие авиакомпании будут летать из него

Терминала F аэропорта «Борисполь» 31 марта возобновит работу.

Пассажирский терминал F международного аэропорта «Борисполь» 31 марта возобновит свою работу. Выполнять рейсы оттуда планируют 11 авиакомпаний.

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Об этом сообщил заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне в колонке на LIGA.net.

По словам Дыхне, терминал окупает себя при 15 и более рейсах в сутки, и уже набралось необходимое количество авиакомпаний, которые могут их обеспечить.

Полностью свои рейсы будут выполнять из терминала F авиаперевозчики Ryanair, Laudamotion, Aigle Azur и украинская SkyUp.

Часть рейсов будут выполнять: YanAir, Air Serbia, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, IrakyAirways, Wind Rose.

Как сообщал УНИАН, ранее в международном аэропорту "Борисполь" (г. Борисполь, Киевская область) заявили, что намерены в начале апреля расконсервировать терминал F.

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».