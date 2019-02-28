Украинский лоукостер SkyUp сменит аэропорт «Жуляны» на «Борисполь»

Перенос рейсов в новый аэропорт будет происходить постепенно, о чем пассажиры будут предупреждены заранее.

Украинская авиакомпания SkyUp с 31 марта будет базироваться в терминале F Международного аэропорта «Борисполь» вместо аэропорта «Киев им. И. Сикорского» (Жуляны).

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Об этом говорится в сообщении перевозчика на странице в Facebook.

«Меняем базовый аэропорт! С 31 марта наши самолеты будут базироваться в терминале F Международный аэропорт "Борисполь". Это не повлияет на график запланированной полетной программы. Рейсы будут выполняться без существенных изменений, - говорится в сообщении.

Отмечается, что перенос рейсов в новый аэропорт будет происходить постепенно, о чем пассажиры будут предупреждены заранее.

Как сообщал УНИАН, ранее в Международном аэропорту "Борисполь" (г. Борисполь, Киевская область) заявили, что намерены в начале апреля расконсервировать терминал F

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!