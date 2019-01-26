В Одессе появился новый объект для селфи (фото, видео)

Посвящена скульптура женщинам и их каждодневному труду.

В Киевском районе Одессы, на углу улиц Инглези и Королева, появился новый арт-объект в виде огромной красной туфли на каблуке.

Называется скульптура «Bloom», что значит «цветение», посвящена женщинам, пишет dilova.info.

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Автор – одесский скульптор и драматург Андрей Любов, который ранее установил в городе скульптуры «Солнечное сердце» и «Ключ признания».

На подошве ступни — надпись на английском: “Philosophy begins in wonder. Plato” («Философия начинается с удивления. Платон»). Высота объекта — 4,7 метра.

«Основной смысл который я хотел бы донести этим арт-обьектом, возможно лежит на поверхности, но я хочу выразить его в стихах: «Всегда дарите женщинам цветы, Ведь эти грациозные создания являются основой мироздания, И символом вселенской красоты». Я хочу пожелать Одессе, чтобы у нас появлялось больше арт-объектов и открывалось больше выставок, музеев», – отметил Андрей Любов.