Самолет Turkish Airlines из-за тумана не смог приземлиться в Запорожье и вернулся обратно в Стамбул

Пилот сделал около десяти кругов над запорожским аэропортом, но не смог разглядеть место посадки и принял решение вернуться обратно в Турцию.

Самолет турецкой компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Запорожье, из-за тумана не смог приземлиться в международном аэропорту «Запорожье» и направился обратно в Стамбул.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сегодня, 5 февраля, из-за плохой видимости – густой туман – пилоты пассажирского «Боинга» не смогли посадить самолет и приняли решение вернуться обратно в Турцию.

«Пилот сделал около десяти кругов над аэропортом, но не смог рассмотреть место посадки и принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка, из которого вылетел», - сообщили в аэропорту.

При этом, в пресс-службе уточнили, что другие рейсы были отправлены и приняты аэропортом без каких-либо проблем. Кроме того, в аэропорту «Запорожья» приземлился борт, следовавший Шарм-эш-Шейха в Днепр, который не смог там приземлиться также из-за густого тумана.