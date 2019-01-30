В дубайской пустыне возвели необычное сооружение для туристов

Теперь в дубайской пустыне можно переночевать в палатке-шаре необычной формы.

В Дубае открылась новая зона для кемпинга Starlight Camp. Она позволяет провести ночь в пустыне, находясь в необычной палатке-шаре площадью 30 кв. м.

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Внутри гостей ждут все удобства, в том числе кровать королевского размера, раковина и зеркало. У необычной палатки полупрозрачная крыша, поэтому гости смогут любоваться звездами, засыпая в пустыне.

Палатка расположена примерно в 45 минутах езды от международного аэропорта Дубая и рассчитана на двоих. Рядом с ней также есть открытый лаундж, телескоп для наблюдения за звездами, зона для еды и барбекю, душ и все удобства. На этот кемпинг можно взять с собой домашнего питомца.

Палатка-шар стоит 1,8 тыс. дирхамов ($490) за одну ночь. В стоимость входят безалкогольные напитки, чай, кофе и завтрак. Гостей также доставляют к кемпингу на внедорожнике.