Климкин прогнозирует введение безвиза еще с 20 странами в ближайшие годы

Министр считает, что безвиз следует вводить с теми странами, в которых заинтересованы украинцы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует введение в ближайшие годы безвизового режима еще примерно с 20 странами Латинской Америки и Азии.

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Будет безвиз. И Латинская Америка есть, и Азия. Мы на самом деле года через два выйдем там в 20 (стран), 20+. Года через два, поскольку там есть такие технологические вопросы - Латинская Америка и Азия", - сказал Климкин.

По словам министра, о безвизе следует договариваться с теми странами, с которыми он в первую очередь нужен украинским гражданам. "А безвиз нам с кем нужен? Можем, конечно, сейчас 30 безвизов с Африкой подписать", - отметил Климкин. "Мы должны сделать то, что украинцам нужно, а не то, что мы можем повесить и сказать: вот еще 5 стран", - добавил он.

Как отметил министр, уже введенный безвиз с Евросоюзом отменить нельзя. Кроме того, он добавил, что, по данным статистики, не очень много украинцев нелегально остаются в странах ЕС после завершения 90-дневного срока для безвизовых туристических поездок. "Мы пытаемся считать, но эта цифра небольшая", - сказал он, однако признал существование случаев, когда украинцы в рамках безвиза для туристических поездок пытаются искать временную работу. "Но таких случаев... У нас тоже детальной статистики нет. Все меньше", - сказал Климкин.

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По его словам, некоторые страны Евросоюза рассматривают возможность прихода украинцев на их рынки труда, в частности речь идет о Германии. В этой связи Климкин напомнил, что в Польше уже работают 1,7 млн украинцев. "А что будет, если украинцев больше поедет в Чехию, больше в Германию? А украинцы уже едут. И это в действительности очень интересная история. Большинство украинцев, вот мы видим это и по статистике, и по общению с нашими партнерами, работают легально. И все больше и больше", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало 2019 года с начала действия безвизового режима Украины со странами Евросоюза им воспользовались уже два миллиона украинцев.