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На границе между Украиной и Молдовой открылся обновленный пункт пропуска "Паланка-Маяки - Удобное"

14:49, 28 декабря 2018
Новости туризма
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На украинско-молдавской границе открыли обновленный пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" / фото topor.od.ua

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия в Одесской области приняли участие президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип.

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В частности, Порошенко напомнил, что два года назад в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом было объявлено о начале масштабной реконструкции пункта пропуска «Паланка-Маяки-Удобное».

«Именно накануне Нового года мы созвонились с господином премьер-министром и договорились, что мы в этом году 28 декабря встретимся для открытия этого пункта», - заявил он.

Глава Украинского государства выразил благодарность представительству ЕС, Миссии ЕС по приграничной помощи Украине и Молдове, а также международным организациям по миграции, которые уже много лет поддерживают Украину и Молдову во внедрении лучших пограничных практик.

Как сообщал УНИАН, Польша прекращает работу пешеходного перехода в Угринове.

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Теги: #Украина#Молдова#пункт пропуска