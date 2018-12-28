На границе между Украиной и Молдовой открылся обновленный пункт пропуска "Паланка-Маяки - Удобное"

В церемонии открытия приняли участие президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип.

На украинско-молдавской границе после масштабной реконструкции открылся обновленный пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное».

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия в Одесской области приняли участие президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о значительном скоплении транспорта на границе с Польшей в направлении Украины

В частности, Порошенко напомнил, что два года назад в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом было объявлено о начале масштабной реконструкции пункта пропуска «Паланка-Маяки-Удобное».

«Именно накануне Нового года мы созвонились с господином премьер-министром и договорились, что мы в этом году 28 декабря встретимся для открытия этого пункта», - заявил он.

Глава Украинского государства выразил благодарность представительству ЕС, Миссии ЕС по приграничной помощи Украине и Молдове, а также международным организациям по миграции, которые уже много лет поддерживают Украину и Молдову во внедрении лучших пограничных практик.

Как сообщал УНИАН, Польша прекращает работу пешеходного перехода в Угринове.