Польша прекращает работу пешеходного перехода в Угринове

Пешеходный переход в Угринове был не обустроен для пешеходов, ведь функционировал как автомобильный пункт пропуска.

Польша прекращает работу экспериментального пешеходного перехода на границе с Украиной в Угринове, оставляя такой переход только в Шегинях.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Был один пешеходный переход, он так и работает один - это в "Шегинях", - сказал он и добавил, что в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув", который предполагался и функционировал как автомобильный пункт пропуска, с 2015 года польская сторона в форме эксперимента осуществляла пропуск пешеходов.

"Это был эксперимент, по скольку пункт пропуска - автомобильный и там для пропуска пешеходов ничего не оборудовано. Но этот эксперимент продолжался в течение трех лет", - сказал Слободян.

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В то же время, отметил он, сейчас польская сторона пришла к выводу, что этот эксперимент нужно завершить.

"Потому что, во-первых, пункт пропуска не обустроен, а во-вторых, количество пешеходов возрастает, и они уже начинают создавать проблемы в оформлении автомобилей, поскольку он все-таки автомобильный. Поэтому они уже не продлевают этот эксперимент, а будут прорабатывать, возможно, варианты реконструкции пункта пропуска или еще какие-то другие формы совместно с нами, чтобы обеспечить гражданам комфортное пересечение границы", - пояснил Слободян.

Поэтому, по его словам, "никакой катастрофы нет", пункт пропуска функционирует, и только по техническим причинам приостанавливается соответствующий эксперимент.

Представитель ГПСУ также уточнил, что наплыв на пешеходном переходе в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" был около 1 тыс. человек в день и все возрастал.