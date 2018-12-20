Экзотика и доступные цены: эксперт назвал наилучшие направления для отдыха на Новый год

Отдых в Египте на Новый год в среднем будет стоить всего 300-350 долларов за одного человека.

Украинцам, которые желают провести зимние праздники за границей, в этом году стоит обратить внимание на экзотические направления. Именно сейчас они активно развиваются.

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Об этом рассказал директор центра развития туризма Украины Владимир Царук, передает «Обозреватель». По его словам, первое место в этом году занимают Египет и ОАЭ.

"Но тренд этого года — это экзотика. На нее очень много программ. Сейчас открылись новые маршруты, в первую очередь на Доминикану. В Таиланд есть прямой рейс МАУ в Бангкок. Есть прямой рейс на остров Пхукет — самый популярный остров в Таиланде", — перечислил Царук.

При этом отдых в Египте в среднем будет стоить вам всего 300-350 долларов за одного человека. И это на семь дней в пятизвездочном отеле с "все включено", заверил он.

"А Доминикана, допустим, если брать посленовогодний период и учитывая конкуренцию там, в среднем составит 1200-1400 долларов за 10-11 ночей", — добавил эксперт.