В ОАЭ трех туристов сняли с гор

Полиция отправила на их поиски спасательный вертолет.

Полицейские вертолеты спасли трех туристов, застрявших в горах Рас-Аль-Хаймы.

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Авиационное подразделение полиции Рас-Аль-Хаймы сняло с гор трех европейских туристов, заблудившихся во время похода, передают russianemirates.com. Они позвонили в полицию после того, как осознали, что не могут найти обратный путь.

Полиция отправила на их поиски спасательный вертолет. Медицинская помощь была оказана туристам на высоте около 400 метров, после чего их транспортировали в ближайшую больницу для проведения дополнительного обследования.

Стражи порядка рекомендуют любителям горных походов информировать власти о своих планах заблаговременно, а также брать с собой мобильные или спутниковые телефоны. Для привлечения внимания в горах также рекомендуется свистеть.